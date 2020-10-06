وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة انتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: هنأ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر. وأعرب شعراوي، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول الذكرى السابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أعطت فيها قواتنا المسلحة الباسلة درسا في الصمود والتحدي وقلب موازين القوى وإبهار العالم. كما أعرب شعراوي، عن أمله في أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة التاريخية على رئيس الجمهورية وشعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة بمزيد من العلو والرفعة لتحقيق الأمن والسلام لمصرنا الغالية.

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