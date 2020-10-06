بينهم 12 سيدة.. الأسماء النهائية لمرشحي النواب في دوائر أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:
أعلن المستشار أسامة السمان، رئيس محكمة شمال أسيوط الإبتدائية، اليوم الثلاثاء، الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب في الدوائر الانتخابية الأربع بالمحافظة، وذلك بعد غلق باب الطعون.
وحصل "الخليج 365" على أسماء 163 مرشحًا بينهم 12 سيدة لخوض مارثون انتخابات مجلس النواب بـ 4 دوائر انتخابية في المحافظة.
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