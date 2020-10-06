بالأسماء.. الكشوف النهائية لمرشحي النواب بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود: أعلنت لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح بمحكمة المنصورة الابتدائية، اليوم الثلاثاء، الكشوف النهائية لأسماء مرشحي عضوية مجلس النواب 2020 "النظام الفردي" عن الدائرة الأولى ومقرها بندر المنصورة بمحافظة الدقهلية. واستقبلت اللجنة خلال فترة تقديم الأوراق 368 طلبًا من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديًا. وينشر"الخليج 365" الكشوف النهائية للمرشحين والتي تضم 43 مرشحًا، وجاءت كالتالي..

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