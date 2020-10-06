تفاصيل سعر الفائدة على حسابات التوفير في البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قرر البنك الأهلي المصري تثبيت الفائدة على حسابات التوفير المختلفة المقدمة للعملاء، بهدف منح عملائهم عائد على أوعيتهم الادخارية يتناسب مع الوقت الراهن، رغم قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.

وكان البنك المركزي قرر خفض الفائدة 0.5% في اجتماع لجنة السياسة النقدية منذ أسبوعين، وذلك لأول مرة من 6 شهور على مرور الخفض الاستثنائي للفائدة 3% في مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويقدم البنك الأهلي 4 أنواع من حسابات التوفير تناسب شرائح مختلفة من العملاء، وتشمل حساب التوفير العادي، وحساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز، وحساب توفير المستقبل، وحساب توفير المعاش.

ويخاطب كل نوع من أنواع هذه الحسابات شريحة محددة من العملاء سواء الشباب، أو كافة العملاء مصريين وأجانب، أو القصر.

ويبدأ فتح حساب التوفير العادي وحساب توفير المدخر الصغير من أول ألف جنيه، بينما يبدأ الحد الأدنى لفتح حساب المستقبل من 500 جنيه لمخاطبته للشباب، وكذلك فتح حساب المعاش يبدأ من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

وتتدرج الفائدة على حساب التوفير بالبنك الأهلي بين شريحة وأخرى، وكلما ارتفعت قيمة الحساب يحظى العميل بعائد أكبر، كما تختلف الفائدة داخل الشريحة الواحدة حسب دورية صرف العائد سواء كانت شهرية أو ربع سنوية، أو نصف سنوية، أو سنوية.

ويقر البنك فائدة على أول شريحة على جميع انواع حسابات التوفير التي تبدأ من 3001 جنيه إلى فوق، وما دون ذلك لا يقر عليه أي عائد في الحسابات باستثناء حساب توفير المعاش يقر عائدا من أول ألف جنيه.

ويقدم الخليج 365 أسعار الفائدة وشروط فتح حسابات التوفير الأربعة في البنك الأهلي كالتالي:

أولا- حساب التوفير العادي:

الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه.

الحد الأدنى للرصيد لاحتساب الفائدة: فوق 3 آلاف جنيه ودون ذلك لا يتم احتساب فائدة.

الشريحة الأولى من 3001 جنيه إلى 5 آلاف جنيه: تتراوح الفائدة بين 3.55% على العائد الشهري، و3.60% على العائد ربع السنوي، و3.65% على العائد نصف السنوي، و3.75% على العائد السنوي.

الشريحة الثانية من 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه: تتراوح الفائدة بين 4.3% على العائد الشهري، و4.35% على العائد ربع السنوي، و4.4% على نصف السنوي، و4.5% على العائد السنوي.

الشريحة الثالثة من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه: تتراوح الفائدة بين 5% على العائد الشهري، و5.1% على ربع السنوي، و5.15% على نصف السنوي، و5.25% على العائد السنوي.

الشريحة الرابعة أكثر من نصف مليون جنيه: تتراوح الفائدة بين 5.7% على العائد الشهري، و5.75% على العائد ربع السنوي، و5.85% على العائد نصف السنوي، و6% على العائد السنوي.

ثانيا- حساب توفير المدخر الصغير ذو الشرائح:

من لهم الحق في الاستفادة من الحساب : متاح للمصريين وللقصر سواء (باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة).

Advertisements

الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه.

الحد الأدنى للرصيد لاحتساب الفائدة: فوق 3 آلاف جنيه ودون ذلك لا يتم احتساب فائدة.

الشريحة الأولى تبدأ من 3001 جنيه إلى 30 ألف جنيه: تبلغ الفائدة 6% سنويا.

الشريحة الثانية من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه: تبلغ الفائدة 5% سنويا.

الشريحة الثالثة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه: تبلغ الفائدة 4.25% سنويا.

الشريحة الرابعة من 100 ألف جنيه إلى أكثر: تبلغ الفائدة 3.75% سنويا.

ثالثا- حساب التوفير المستقبل للشباب:

من لهم حق فتح الحساب: العملاء من سن 16 حتى 50 سنة.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه.

الحد الأدنى الرصيد لاحتساب الفائدة: فوق 3 آلاف جنيه ودون ذلك لا يتم احتساب فائدة.

يقدم البنك إعفاءً على هذا الحساب من تسديد أي مصاريف لفتحه، كما يقدم البنك من مصروفات كشف الحساب ربع السنوي والمصاريف الإدارية، وكذلك مصاريف إصدار بطاقة الخصم المباشر، وذلك بهدف دعم الشباب وتشجيعهم على الادخار.

الشريحة الأولى من 3001 جنيه إلى 100 ألف جنيه: تتراوح بين 3.55% للعائد الشهري، و3.6% للعائد ربع السنوي، و3.65% للعائد نصف السنوي، و3.75% للعائد السنوي.

الشريحة الثانية من 100 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه: تبدأ الفائدة بين 4.3% للعائد الشهري، و4.35% للعائد ربع السنوي، و4.4% للعائد نصف السنوي، و4.5% للعائد السنوي.

الشريحة الثالثة أكثر من نصف مليون جنيه: تتراوح الفائدة بين 5.25% للعائد الشهري، و5.3% للعائد ربع السنوي، و5.35% للعائد نصف السنوي، و5.5% للعائد السنوي.

رابعا- حساب توفير المعاش:

نسبة الفائدة: 6% تصرف سنويًا.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 5 آلاف جنيه.

الحد الأدنى لاحتساب الفائدة: ألف جنيه.