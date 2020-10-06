زواج عُرفي لمدة زمنية.. ضبط عاطل يروج للأعمال المنافية للآداب عبر موقع للتواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الآداب، القبض على عاطل لقيامه بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي تحت ستار الزواج العرفي لمدة زمنية محددة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة نصر.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة بأحد المواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي خلالها المُعلن استعداداه لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج العرفي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) ، وبصحبته (سيدتان – إحداهن لها معلومات جنائية).

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وبمواجهته أقر بقيامه بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي وانشائه للصفحة لذات الغرض، وبمواجهة إحدى السيداتين أقرت باعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمعرفة المتهم المضبوط نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما.

وأضافت بإنشائها صفحة على أحد التطبيقات يتابعها عدد كبير من الأشخاص، وبمناقشة السيدة الآخرى أيدت ماجاء بأقوالهما وأضافت بقيام المتهم الأول بإيوائها ونقلها لتزويجها بعقد عرفي محدد المدة مقابل مبلغ مالي.

كما عثر بحوزتهم على (3 هواتف محمولة "أحدهم خاص بالمتهم الأول "يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.