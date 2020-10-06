الثلاثاء.. بدء دورة تدريبية لقضاة مجلس الدولة بالتعاون مع الوطنية للانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
أعلن مركز الدراسات والبحوث القضائية عن موافقة المجلس الخاص، على عقد دورة تدريبية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الإشراف على انتخابات مجلس النواب.
وتعقد الدورة الثلاثاء 13أكتوبر، من التاسعة ونصف صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساًء، وبحضور المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
و سيتم خلال الدورة مناقشة أهم الإجراءات والقواعد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات والواجب اتباعها من قبل القضاة خلال الإشراف على العملية الانتخابية، وأعمال الرقابة على اللجان الفرعية وعلاقتها باللجان العامة.
كما سيتم استعراض الإجراءات الاحترازية التي تم اعتمادها لضمان سلامة القضاة، و العديد من الأمور المتعلقة بالانتخابات.
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