بومبيو يُندد بنشاط الصين المُخادع في المحيط الهادئ

استنكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، نشاط الصين "المخادع" خلال يوم من المناقشات الرباعية في طوكيو مع نظرائه الأسترالي والهندي والياباني، من أجل الظهور رمزيا في جبهة موحدة.



وأعرب بومبيو ووزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، عن "مخاوفهما المشتركة بشأن نشاط الصين "المخادع" في منطقة الهند - المحيط الهادئ.



وأبقى بومبيو على زيارته إلى اليابان على الرغم من تفشي وباء فيروس كورونا

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وإصابة الرئيس دونالد ترامب وبعض مستشاريه في البيت الأبيض، حيث اختصر رحلته إلى آسيا ولن يتوجه إلى كوريا الجنوبية ومنغوليا كما كان مخططا في الأصل، لكن اجتماع طوكيو "الرباعي" - وهو تكتل استراتيجي غير رسمي للولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان - ظل على جدول أعماله.



وتعد زيارة بومبيو إلى اليابان الأولى من نوعها لمسؤول أمريكي كبير

منذ تولي رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا مهامه في منتصف سبتمبر، والذي من المقرر أن يجتمع أيضا مع بومبيو الثلاثاء.



وتم تشكيل تكتل "الرباعية" الذي عقد اجتماعا لأول مرة في عام 2019 في نيويورك، بتشجيع كبير من قبل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي كان سوغا مستشارا وفيا له، لكن هذا التكتل يبدو في الوقت الحالي رمزيا بشكل أساسي.



وقبل مغادرته إلى طوكيو، توقع بومبيو "بعض الإعلانات المهمة" في نهاية هذه التبادلات الرباعية، لكنه أشار إلى أنها لن تتم إلا بعد عودة الوزراء إلى بلدانهم والتشاور مع قادتهم.