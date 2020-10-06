أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل وإصابة سبعة من الشرطة بنيران تنظيم (داعش) الإرهابي في الحويجة.
العراقية اليوم /الثلاثاء/ - أن الفوج الثاني في اللواء الثاني عشر بالفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة، تعرض أمس /الاثنين/ إلى نيران غير مباشرة مِن قبل عصابات (داعش) الإرهابية.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)
وأضافت أن ذلك أدى إلى مقتل 4 من منتسبي الشرطة وإصابة ضابط ومنتسبين اثنين من قوات الشرطة الاتحادية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 7 من الشرطة العراقية بنيران داعش في الحويجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.