مقتل وإصابة 7 من الشرطة العراقية بنيران داعش في الحويجة

أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل وإصابة سبعة من الشرطة بنيران تنظيم (داعش) الإرهابي في الحويجة.



وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)

العراقية اليوم /الثلاثاء/ - أن الفوج الثاني في اللواء الثاني عشر بالفرقة الثالثة بالشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة، تعرض أمس /الاثنين/ إلى نيران غير مباشرة مِن قبل عصابات (داعش) الإرهابية.



وأضافت أن ذلك أدى إلى مقتل 4 من منتسبي الشرطة وإصابة ضابط ومنتسبين اثنين من قوات الشرطة الاتحادية.

