الخارجية الأردنية تُؤكد أهمية الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في ليبيا

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، أهمية الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في ليبيا والتوصل لحل سياسي للأزمة، وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يحفظ وحدة ليبيا وأمنها ويحمي

مقدراتها.



ورحب الناطق باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، بالنتائج الإيجابية التي حققتها جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، والاجتماع

الذي استضافته مصر ومخرجات مؤتمر برلين الذي نظمته ألمانيا والأمم المتحدة.



وأكد الفايز أن بلاده ترحب بكل الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة عبر الحوار بين أطراف النزاع في ليبيا، وتشيد بالروح الإيجابية للحوار وبالجهود التي يقوم بها الأشقاء والشركاء الدوليون للتوصل لحل سياسي للأزمة.