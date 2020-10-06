لبحث عملية السلام.. رئيس مجلس المُصالحة الوطنية الأفغاني يتوجه إلى الهند

توجه عبد الله عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام لمناقشة عملية السلام الأفغانية.
أن عبدالله سيلتقي والوفد المرافق له برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعدد من المسئولين الهنود لمناقشة عملية السلام.
وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية
في تصريح أدلى بها قبل مغادرته كابول - إن الهند شريك استراتيجي لأفغانستان، ودعمت باستمرار الحكومة والشعب الأفغاني، مضيفا أن العلاقات التاريخية مع الهند مهمة جدا بالنسبة لبلاده.
من جانبه، قال عبد الله -
وتعد هذه أول زيارة يقوم بها عبد الله لنيودلهي بصفته رئيس مجلس المصالحة الوطنية.
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