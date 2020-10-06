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إسرائيل تصادر أموال أهالي أسرى وقتلى فلسطينيين

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قام وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، بالتوقيع على أربعة أوامر لاحتجاز أموال تابعة لأهالي أسرى وضحايا فلسطينيين،  والتي تقدر بمئات آلاف الشواقل، وفقًا لروسيا اليوم.

 

و أوضح  بيان صادر عن مكتب غانتس أنه سيتم إحتجاز أموال تابعة لأهالي أسرى وضحايا فلسطينيين ممن يحملون هوية إسرائيلية بدعوى تلقيهم هذه الأموال عبر تحويلات من قبل السلطة

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الفلسطينية وحركة حماس، مشيرا أن ذلك يأتي في سياق العمل ضد عناصر إرهابية تم تصنيفها من خلال وحدة مكافحة الإرهاب في وزارة الدفاع بالتعاون مع جهاز الأمن العام (شاباك) وهيئة الأمن القومي ووزارة الخارجية الإسرائيلية.

وذكر البيان بأن أحد الحسابات المالية الذي تم احتجازه

يعود لوالدة القتيل الفلسطيني عبد الرحمن الشلودي من مدينة القدس، والذي قتل عام 2014 بنيران حارس أمن إسرائيلي عقب تنفيذه عملية دهس لإسرائيليين، وقد تم مصادرة ما يقدر بـ 54 ألف دولار من حساب والدته إيناس الشلودي.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت قد أصدر، مطلع العام الجاري، قرارا هو الثاني من نوعه في غضون أسبوع، يقضي بحجز أموال 32 أسيرا فلسطينيا ممن يحملون الهوية الإسرائيلية.

 

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