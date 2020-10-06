موقع أمريكي يكشف.. تجاهل روسيا نزاع كاراباخ

رغم تدخل تركيا الواضح للجميع فى نزاع كاراباخ، وغير معلن رسمياً من جانب أنقرة، لدعم أذربيجان، وأدى لإشتعال الأوضاع بين طرفى النزاع أذربيجان وأرمينيا، وتطور الوضع لقذف مناطق مدنية من الجانبين، وصمت مثير للتساؤلات من جانب موسكو، حتى مع وجود تحالف أمنى معلن مع أرمينيا، فإن روسيا مازالت تشاهد هذه الفوضى المتصاعدة دون أى تأثير واضح.

و مع تصاعد وتيرة العنف فى كاراباخ بدا واضحا أن أرمينيا غير قادرة بشكل كافٍ على مقاومة الهجوم الأذربيجانى خصوصا مع وجود دعم عسكرى من أنقرة، إلا أن أرمينيا مازالت توسع نطاق الصراع، كما تزعم أذربيجان ، من خلال قصف مدنها الرئيسية، وفقا لما ذكرته وكالة السى إن إن، و كان من المتوقع أن يأتى هنا دور موسكو للتدخل بالتهديد

أو القذف كما هو معهود منها لتذكير جيرانها بسيادتها على المنطقة منذ العهد السوفيتى، لكن هذا لم يحدث دون أى أسباب واضحة.

و لكن وفقا لما ذكره موقع السى إن إن أن، فإن هناك آراء تشير إلى أن صمت الكرملين يرجع إلى غضب روسيا على حليفتها أرمينيا بسبب توجه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ، الذي وصل إلى السلطة في عام 2018، ويطالب بإتباع نمط غربى فى إصلاحاته، حيث حاول باشينيان التقرب بحذر من الاتحاد الأوروبي، بينما يوازن العلاقات الاقتصادية العميقة لبلاده مع روسيا، لذا فإن ترك زعيم يريفان يعانى أو ربما يخسر قد يكون عقابًا على سياساته، كما كان

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الوضع مع شبه جزيرة القرم الأوكرانية التى غزتها روسيا بعد توجهها لإقامة صداقة مع بروكسل فى 2014 .

و تشير آراء أخرى، وفقا لسى إن إن، إلى أن وقوع ناغورنو كاراباخ وهي منطقة جبلية تقع داخل حدود أذربيجان، ليس لها ببساطة قيمة استراتيجية كافية لموسكو لتهتم بإنفاق رأس المال العسكري أو السياسي عليها، إلا أنه فى الوقت نفسه أرمينيا هي أحد الأصول طويلة الأجل للكرملين ، حتى أنهم ضاعفوا قوتهم في أغسطس ، حيث باعوا المزيد من الأسلحة بأسعار مخفضة لعضو منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) ، على الرغم من الغضب من أذربيجان الغنية.

و برغم صمت الكرملين حول كاراباخ، إلا أن لموسكو تدخلات كثيرة مؤخرا، حيث إن لديها حاليًا قوات في أوكرانيا وسوريا وليبيا وفقًا لمسؤولين أمريكيين، كما اضطرت إلى إرسال دعم طارئ إلى الرئيس البيلاروسي المحاصر ألكسندر لوكاشينكو، لذا فإن روسيا أصبح لديها أربع أزمات جارية فهل ستكون قادرة على الدخول بقوة إلى الأزمة الخامسة الخاصة بكاراباخ .