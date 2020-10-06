أبخازيا تفتتح سفارتها في سوريا

أفتتحت جمهورية أبخازيا، سفارتها فى في الجمهورية العربية السورية فى العاصمة دمشق، وحضر الحفل الذي أقيم اليوم في دمشق أعضاء الوفد الأبخازي الذي وصل إلى دمشق في 4 أكتوبر ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، ، وفقًا لروسيا اليوم.

وفي وقت سابق من يوم أمس، استقبل وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الخارجية والمغتربين السوري، ألخاس كفيتسينيا ألكسيفيتش، رئيس إدارة مكتب رئيس جمهورية أبخازيا، وداوور كوفيه فاديموفيتش وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أبخازيا، والوفد المرافق لهما حيث جرى التوقيع على اتفاقية للإعفاء المتبادل من سمات الدخول لمواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والمهمة والخاصة.

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وفي 21 يوليو الماضي، تسلم الوزير المعلم نسخة عن أوراق اعتماد سفير أبخازيا الجديد لدى سوريا خوتابا باغرات راشوفيتش.

وكان رئيس جمهورية أبخازيا قد زار سوريا، في وقت سابق، بعد الاعتراف باستقلال أبخازيا، من جانب الجمهورية العربية السورية، حيث جرى التوقيع على ثلاث اتفاقيات، في المجال الاقتصادي، وإنشاء لجنة عمل لمناقشة القضايا المشتركة.