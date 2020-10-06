الدولي المغربي خالد بوطيب يعود رسميا إلى البطولة الفرنسية من بوابة نادي لوهافر

كشف نادي لوهافر الفرنسي، المنتمي الى دوري الدرجة الثانية ، عبر موقعه الرسمي مساء أمس الاثنين، عن تعاقده رسميا مع المهاجم الدولي المغربي، خالد بوطيب، في صفقة انتقال حر.

ولم يقدم النادي الفرنسي أي تفاصيل عن مدة تعاقده مع بوطيب ولا قيمته المادية.

واكتفى لوهافر الذي يشرف على تدريبه بول لوغوين، بالترحيب بالوافد الجديد والذي يعرف الكرة الفرنسية جيدا بحكم تجاربه السابقة مع أندية من قبيل أجاكسيو وستراسبورغ.

ورحل المهاجم البالغ 33 سنة عن الزمالك المصري منذ أشهر، وظل عاطلا يطالب “الفيفا” بحقوقه المادية في شكوى ضد إدارة ناديه السابق.

و يأتي تعاقد لوهافر مع بوطيب، عقب فشل مفاوضاته مع وكيل أعمال مهاجم حسنية أكادير كريم البركاوي، بعدما بدأت الاتصالات بينهما منذ شهور للوصول إلى اتفاق تام على التعاقد مع هداف غزالة سوس.