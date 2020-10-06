طقس الثلاثاء.. تشكل كتل ضبابي خلال الصباح والليل، فوق السواحل الشمالية والوسطى

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، تشكل كتل ضبابية، خلال الصباح والليل، فوق السواحل الشمالية والوسطى، مع سماء غائمة جزئيا ستعطي قطرات متفرقة وزخات مطرية ورعدية محليا.

وسيكون الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية على العموم بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي فوق السواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية إلى شرقية بالجنوب الشرقي للبلاد، شرق منطقة البوغاز، ومن الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و11 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال المنطقة الشرقية ووالماس، وما بين 10 و16 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى، وما بين 17 و23 درجة بالجنوب وبالجنوب الشرقي.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 33 و38 درجة بالجنوب الشرقي للمملكة، وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و33 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية وسهول تادلة والرحامنة والسايس والريف الغربي وهضاب الفوسفاط ووالماس وعبدة والشياضمة والسهول الداخلية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و27 درجة بباقي الأنحاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بعد الظهر بين الجرف الأصفر وأكادير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.