شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيسة المفوضية الأوروبية تعزل نفسها بعد مخالطة مصاب بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين، اليوم الاثنين: إنها ستعزل نفسها حتى غد الثلاثاء، بعد حضور اجتماع مع شخص أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت على تويتر: «علمت أنني شاركت في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي، حضره شخص ثبتت إصابته أمس بكوفيد-19». وتابعت قائلة: «وفقاً للوائح المعمول بها، أعزل نفسي حتى صباح الغد، لقد أثبتت الاختبارات عدم إصابتي يوم الخميس، وأجريت فحصاً مرة أخرى اليوم».

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