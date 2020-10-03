شكرا لقرائتكم خبر العراق يتعهد بوقف هجمات المنطقة الخضراء والمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اتخاذ بلاده عددا من الإجراءات الأمنية، التنظيمية، والسياسية، والدبلوماسية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار.

وقال حسين، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه سوف تكون هناك نتائج إيجابية ملموسة في القريب العاجل.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، أن الحديث تركز على القرار المبدئي للإدارة الأمريكية بسحب السفارة من بغداد، وعبر الوزير عن القلق تجاه القرار رغم كونه قرارا سياديا يخص الجانب الأمريكي، ولكن قد يؤدي إلى نتائج لا تصب في مصلحة الشعب العراقي.