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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا في إيطاليا تقترب من 320 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 319 ألفا و908 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 35 ألفا و941. وتعافى من مرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 229 ألفا و970 المصابين حتى الآن.
وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل نحو 35 أسبوعا.
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