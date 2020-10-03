الأمن العراقي يعلن اعتقال خلية إرهابية في نينوى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم السبت إلقاء القبض على 26 ارهابياً في محافظة نينوى.



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وقالت الخلية، في بيان صحفي اليوم، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى عبر نصب الكمائن ورصد وتعقب فلول عصابات داعش الإرهابية واعترافات الملقى القبض عليهم، من إلقاء القبض على 26 إرهابياً وفق مذكرات قبض قضائية في مناطق متفرقة من المحافظة".

وأضافت أنه "جرى تدوين أقوالهم أصولياً واعترفوا جميعهم بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية فضلاً عن مهاجمة ومواجهة الأجهزة الأمنية خلال عمليات التحرير".

وأكدت أنه "تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".