أذربيجان تنفي سقوط 3 طائرات تابعة لها في إقليم كارباخ

نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم السبت، سقوط أي من طائراتها الحربية خلال المعارك الجارية على خط التماس في إقليم كارباخ.



وقال المتحدث باسم الوزارة واقف دركاهلي - في تصريح أوردته قناة /روسيا اليوم/ الإخبارية - "إن الجانب الأرمني

روج مرة أخرى معلومات تزعم إسقاط طائرات وطائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو الأذربيجاني، لذا نكرر مرة أخرى أنه لم يتم إسقاط أي طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الأذربيجاني".



وأضاف "أن الطائرات المسيرة الأذربيجانية تواصل تدمير المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأرمنية، ونقدم تسجيلات مصورة للعمليات العسكرية لطائراتنا المسيرة بشكل منتظم للجمهور".



وكانت وزارة الدفاع الأرمنية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن قواتها أسقطت 3 طائرات حربية أذربيجانية وسط اشتباكات عنيفة يشهدها إقليم قره باغ منذ الأحد الماضي.