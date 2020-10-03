إنفجار “غامض” جديد يهز وسط إيران

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أكتوبر 2020 12:11 مساءً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2020 12:49 مساءً

تتواصل الحرائق والانفجارات الغامضة في ايران التي بدأت قبل 3 أشهر، واخرها انفجار هز وسط إيران، اليوم.

وبحسب وكالة مهر للأنباء، وقع انفجار في مدينة صناعية بوسط البلاد، معلنة عن سقوط قتيل، فيما لا تزال أسباب وتفاصيل الحادث غامضة.

وشهدت إيران سلسلة من الانفجارات والحوادث الغامضة طالت منشآت نووية وعسكرية شملت ما لا يقل عن 25 انفجارا وحريقا في غضون ثلاثة أشهر.

كما شملت التفجيرات انفجار قاعدة “خجیر” للصواريخ شرق طهران بالقرب من موقع بارتشين العسكري، في 26 حزيران الماضي.

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ووقع حريق في منشأة نطنز النووية تحت الأرض في تموز ، ما تسبب في أضرار كبيرة، لكن المسؤولين الإيرانيين قالوا إن العمليات لم تتأثر.

إلى ذلك، وقع انفجار آخر في 10 تموز الماضي في منطقة غرمدرّة، غرب طهران، استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري، حيث أظهرت صور للأقمار الصناعية لشركة “بلانيت لابز Planet labs” حدوث حرائق في مساحة 22 ألف متر مربع.

وفي آب الماضي، اعترفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لأول مرة، عن أن حادث انفجار مستودع داخل منشأة نطنز النووية الواقعة في محافظة أصفهان وسط البلاد، كان عملا تخريبيا.

باختصار سجل العام 2020 سلسلة من الحرائق والانفجارات التي شهدتها عدة مواقع إيرانية غالبيتها تصنف على أنها تخريبية.