أول تغريدة للرئيس الأميركي من المستشفى… “أنا بخير”

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 أكتوبر 2020 12:11 مساءً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2020 12:02 مساءً

طمأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم عن صحته بتغريدة عبر تويتر، وذلك بعد ساعات من وصوله إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري بضاحية واشنطن على متن طائرة هليكوبتر، مساء الجمعة، للعلاج من فيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدته: “أنا بحال جيدة.. أشكر الجميع.. مع الحب”.

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وبعد انتقال ترامب إلى الجناح الرئاسي بالمركز، اعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، إنه “في إجراء احترازي، وبناءً على توصية طبيبه والخبراء الطبيين، سيعمل الرئيس ترامب من المكاتب الرئاسية في مركز والتر ريد خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وقبل انتقاله الى المستشفى ظهر الرئيس الاميركي في رسالة قصيرة عبر الفيديو نُشرت على حسابه في تويتر، قائلاً: “أريد أن أشكر الجميع على الدعم الهائل”، مضيفاً: “أنا ذاهب إلى مستشفى والتر ريد. أعتقد أنني في حال جيدة جداً، لكننا سنتأكد من أن الأمور تسير على ما يرام. والسيدة الأولى في حال جيدة جداً”، في إشارة إلى زوجته ميلانيا التي ثبتت أيضاً إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق الجمعة، أن الفحوص أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بمرض كوفيد-19، وأنهما سيخضعان للحجر الصحي.