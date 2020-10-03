الحكومة تكلف لجنة دائمة بتتبع تفعيل الأمازيغية.. المرسوم نُشر بالجريدة الرسمية

عينت الحكومة، بموجب مرسوم صدر في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، لجنة وزارية دائمة مهمتها تتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها.

في هذا السياق، تأخذ هذه اللجنة المكونة من تمثيليات عدة سلط حكومية، على عاتقها «دراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والحرص على التقائية السياسات العمومية في هذا المجال». كما ستعنى اللجان بـ»تتبع وتقييم مخططات العمل والبرامج القطاعية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والعمل على احترام الآجال المجددة لها». فضلا عن ذلك، تدرس اللجنة تقريرا تركيبيا سنويا متعلقا «بمستوى تنفيذ مخططات العمل والبرامج القطاعية ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمصادقة عليه».

وينص المرسوم، المحددة لعمل هذه الهيأة، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في السنة على الأقل، وأن تتدارس مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي الأمازيغي، وذلك بمشاركة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. كما أعطى المرسوم الحق للجنة في «إحداث مجموعات عمل موضوعاتية أو لجان متخصصة يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاص اللجنة، ويمكن لمجموعات العمل الموضوعاتية أو هذه اللجان المتخصصة، أن تدعو عند الاقتضاء، كل شخص ترى فائدة في حضوره.»

من جانب ثان، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والشباب والرياضة بـ»مهام الكتابة الدائمة للجنة، وتسهر بهذه الصفة على إعداد أشغال اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.» إذ تعمل هذه السلطة على «اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها»، و»إعداد مشاريع القرارات والتوصيات المحالة إليها من قبل اللجنة». وتقوم هذه السلطة بـ»تنسيق أنشطة مجوعات العمل الموضوعاتية واللجان المتخصصة المحدثة لدى اللجنة». كما تسهر على إعداد التقرير التركيبي السنوي، وتتولى أيضا مسؤوليات التوثيق والحفظ والأرشفة، إلخ.

تجدر الإشارة إلى أن عضوية هذه اللجنة تتألف من تمثيليات السلط الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان والداخلية والشؤون الخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة. وقد تحددت هذه العضوية بموجب مرسوم صدر في الجريدة الرسمية، ضمنها عددها ليوم 8 شتنبر الماضي.