طقس السبت.. سحب مكثفة مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة ببعض المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، مرور سحب مكثفة مصحوبة ببعض القطرات المطرية المتفرقة خلال النهار بالسايس، وشمال المنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط والأطلس المتوسط.

وستتشكل سحب منخفضة بالسواحل الوسطى، وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع احتمال نزول أمطار جد خفيفة، فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب على العموم؛ وستهب الرياح من القطاع الشمالي عموما بالبلاد. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 08 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، ومابين 13 و19 درجة بالشمال والوسط وشرق المملكة، وستكون مابين 18 و26 درجة بالجنوب والجنوب الشرقي.

وستتأرج درجات الحرارة العليا، ما بين 34 و38 درجة بالجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، ومابين 20 و25 درجة بالقرب من السواحل و بالمرتفعات، وشمال المنطقة الشرقية، وستكون مابين 26 و33 درجة بباقي المناطق الأخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بغرب الحسيمة، وهائجا إلى قوي الهيجان بالشرق، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان مابين المهدية وطرفاية وسيصبح محليا قويا الى جد قوي مساء بين كاب غير وطانطان، وسيكون قليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل.