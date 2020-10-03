“جنان القبطان”.. مسرحية كوميدية جديدة عن تاريخ المغرب خلال الاستعمار

تعود مسرحية «جنان القبطان»، ذات القالب الكوميدي والملمح التاريخي، إلى فترة مهمة من تاريخ المغرب، في ظل الاستعمار الإسباني والفرنسي. كما تتبنى شكلا فنيا يرتكز على دلالات فلسفية وتاريخية، وظف من خلالها الكاتب الهوية المغربية في مختلف أبعادها كآلية أنثروبولوجية للمقاومة والاعتزاز بالذات. كما ينفتح هذا العمل، في عمقه، على مكونات تراجيدية إنسانية يمكن أن يعيشها الإنسان العربي بشكل عام.

وفي كلمة تقديمية للمسرحية على ظهر الغلاف، يكتب الشاعر والناقد الفني والجمالي بوجمعة العوفي، متحدثا عن مؤلف هذا العمل: «عبدالإله بنهدار، هذا الكاتب والمبدع المتعدد، الذي ترسخ اسمه كسينارسيت ومؤلف مسرحي، كان قد خبر الكتابة، وما يزال، من خلال أجناس إبداعية أخرى كالشعر والقصة والرواية، إضافة إلى تميزه بتجربة الإعداد الدرامي للعديد من النصوص الروائية المعروفة وتحويلها إلى أعمال مسرحية وتلفزيونية وسينمائية ناجحة ونوعية ومميزة، عدا إسهاماته المتعددة الأخرى في مجالات البحث والنقد المسرحي…».

ويتلخص هذا العمل المسرحي في ثلاث أرواح لثلاث شخصيات دفنت أجسادها بشكل عمودي في سور لجنان يملكه القبطان الإسباني أيام الاستعمار الاسباني لمدن الشمال والفرنسي لمدن الجنوب… تخرج هذه الأرواح ليلا (هنا والآن) لنعرف كيف وصلت إلى ما وصلت إليها عبر تقنية المسرح داخل المسرح. «فضيلة» القادمة في مهمة من مراكش للتجسس على القبطان الإسباني لصالح القبطان الفرنسي… و«نورا» الفنانة الشعبية التي تعرّف عليها القبطان في الحانات واتخذها خليلة وعشيقة إلى أن وصلته الأخبار عن علاقتها الغرامية بصديقه السرجان، فيقرر حينها الانتقام منها… ثم «عباس» الذي يحرس جنان القبطان، وفي الوقت عينه هو عينه التي لا تنام في القصر بالجنان، حيث يمده بجميع المعلومات عما يجري داخله… لكنه سيتعرض، هو الآخر، لانتقام القبطان، حتى لا يفضح عباس السر، حيث يحصل الانتقام بالطريقة عينها التي انتقم بها من «فضيلة» و«نورا»… وها هم الثلاثة الآن كأرواح يحاسبون بعضهم البعض ونعرف من طريقة حكيهم ما جرى.

ويؤكد العوفي، في حديثه عن طريقة اشتغال بنهدار، قائلا: «يفاجئنا دائما بغزارة إنتاجه وعمق رؤيته الفنية والفلسفية للعالم، متمكن من أدواته، ويحفر عميقا، بطريقته (السهل الممتنع) في جسد الدلالة والمعنى، يخلق جسورا حقيقية وممتدة بين الأدب والفنون، سواء من خلال تقنيات «الإعداد» و«الاقتباس» و«الاستنبات» أو «الأدرمة Dramatisation»، هي التقنيات التي قلما امتلكها العديد من كتاب المسرح والدراما المغرية.» كما اعتبر العوفي مسرحية «جنان القبطان» «خير دليل على قوة هذا المبدع وتمكنه من المعالجة الدرامية المدهشة لقصة ثلاثة أرواح لثلاث شخصيات دفنت أجسادها واقفة في سور لجنان يملكه قبطان في الجيش الإسباني أيام الاستعمار الإسباني لمدن الشمال والفرنسي لمدن الجنوب، يعري المؤلف هذه المصائر التعيسة والمتقاطعة لأرواح محكوم عليها بالتيهان الأبدي في الزمان وفي المكان، إذ، ربما، تكون إمكانية إعادة استحضارها في شخصيات وصور شبحية، هي الوسيلة الوحيدة لتخليصها من نفسها ومن معاناتها الأبدية، عبر توليفة جميلة، تعتمد أساسا تقنية المسرح داخل المسرح».

تجدر الإشارة إلى أن عبدالإله بنهدار، كاتب مسرحي وباحث، صدرت له العديد من الأعمال المسرحية منها «صرخة من سراييفو»، «ومن بعد»، «صياد النعام»، «قايد القياد»، «الروكي بوحمارة»، «الجدبة» و«عيوط الشاوية». كما كتب سيناريوهات أفلام أو ساهم في كتابة حلقات مسلسلات. ومن بين أعماله التلفزيونية والسينمائية: «شهادة ميلاد»، «أولاد البلاد»، «الزمن العاكر»، «دموع الرجال»، إلخ. وله العديد من الإسهامات النقدية والمشاركات في الملتقيات والمنتديات الفنية والثقافية.