حكام الإمارات يهنئون رئيس غينيا بذكرى استقلال بلاده

السبت 3 أكتوبر 2020

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات، برقية تهنئة إلى البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



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كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس ألفا كوندي.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى إبراهيم كاسوري فوفانا رئيس وزراء جمهورية غينيا.