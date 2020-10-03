شرطة أبوظبي: أكثر من 42 ألف مستفيد من مبادرة "سر بأمان"

السبت 3 أكتوبر 2020

استفاد نحو 42 ألفاً و890 شخصاً من مبادرة "سر بأمان" بشرطة أبوظبي من المتقدمين للحصول على رخصة قيادة منذ إطلاقها في مارس 2020 حتى سبتمبر الماضي في كل من أبوظبي والعين والظفرة.



وركزت المبادرة على توعية الراغبين بالحصول على رخصة قيادة في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات من مخاطر المخدرات، وحثهم على التصدي لها من أجل أمن وسلامة الجميع التي تعد من ضمن مقررات شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، للحصول على رخصة القيادة ضمن المنهج المقرر المعتمد للشركة.

وينفذ المبادرة مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، بالتعاون مع مديرية ترخيص السائقين والآليات ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

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وأوضح العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات، أن عدد المستفيدين من المبادرة خلال الفترة الماضية يعكس جهود شرطة أبوظبي في التوعية من آفة المخدرات، ويعزز وقاية المجتمع على مدار العام، على نحو يسهم في حماية الجميع من مخاطرها.

وأشار إلى تكامل العمل المؤسسي والمجتمعي في إنجاح مثل هذه المبادرات والعمل على نشر التوعية على نطاق واسع، وإقبال الجمهور عليها من مختلف الفئات العمرية، ليكونوا عوناً للشرطة في حملات وبرامج التوعية المتواصلة.

وقال العقيد حمد سهيل العامري، مدير ادارة مكافحة المخدرات منطقة العين، إن مبادرة "سر بأمان" تأتي ضمن نطاق توحيد جهود الوقاية والتعاون مع الشركاء من أجل أمن وسلامة الجميع.