شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية دبي تخالف 13 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل

السبت 3 أكتوبر 2020 خالفت اقتصادية دبي 13 منشأة تجارية، وأصدرت تنبيها واحدا لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورنا " كوفيد-19".

Advertisements وقالت اقتصادية دبي إن عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات بلغ 713 منشأة. وشددت اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.

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