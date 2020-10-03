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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 3 أكتوبر 2020
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الجمعة تسجيل 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات وذلك مقابل 119 إصابة و16 وفاة أمس.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 103466 حالة من ضمنهم 97143 حالة تم شفاؤها و5956 حالة وفاة".
كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس آذار إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.
كما سمحت منذ 21 سبتمبر أيلول بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة.
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