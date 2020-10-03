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شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 1.024 مليون وفاة في العالم جراء فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل
السبت 3 أكتوبر 2020
تسبب فيروس كورونا في وفاة ما لا يقل عن مليون و24 ألفاً و93 شخصاً في العالم منذ أبلغ عن ظهور المرض في ديسمبر الماضي، بحسب تعداد أجرته وكالة «فرانس برس»، استناداً إلى مصادر رسميّة أمس.
وأصيب أكثر من 34 مليوناً و354 ألفاً و350 شخصاً حول العالم بالفيروس، تعافى منهم 23 مليوناً و733 ألفاً و500 حتى يوم أمس.
وسجلت أول من أمس 5268 وفاة جديدة و324 ألفاً و76 إصابة جديدة في العالم، والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في الساعات الأخيرة هي الهند 1095 والولايات المتحدة 949 والبرازيل 728.
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