شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي: بتكاتف الدول وتعاونها سنتغلب على «كورونا» والان مع التفاصيل

السبت 3 أكتوبر 2020 عبّر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، والسيدة الأولى في أمريكا ميلانيا ترامب، مؤكداً سموه أنه بتكاتف دول العالم وتعاونها المشترك سنتغلب على جائحة «كورونا».

Advertisements وقال في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «تمنياتنا الصادقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا بالشفاء العاجل، والعودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية في أسرع وقت.. بتكاتف دول العالم وتعاونها المشترك سنتغلب بتوفيق الله على جائحة كورونا».

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