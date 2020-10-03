زعيم كوريا الشمالية يتمنى للرئيس الأمريكي الشفاء "في أسرع وقت" بعد إصابته بفيروس كورونا

السبت 3 أكتوبر 2020

بعث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، السبت، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ثبُتت إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، تمنّى له فيها التعافي "في أسرع وقت"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكوريّة الشماليّة الرسميّة.



وقالت الوكالة إنّ كيم "أعرب عن تعاطفه مع الرئيس (الأمريكي) والسيّدة الأولى"، وأضافت "قال (كيم) إنّه يأمل بصدق في أن يتماثلا للشفاء في أسرع وقت ويأمل بأن يتغلّبا على ذلك. أرسل إليهما تحيّاته الحارّة".

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، "الخصم اللدود" إنه يتمنى "أطيب التمنيات" بالشفاء للرئيس ترامب رغم "المعركة السياسية الكبيرة" بين الديمقراطيين والجمهوريين

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وقال أوباما متحدثا أيضا نيابة عن زوجته ميشيل، "رغم أننا في خضم معركة سياسية كبيرة، ونحن نأخذ ذلك على محمل الجد، فإننا نريد أيضا أن نوجه أطيب تمنياتنا إلى رئيس الولايات المتحدة والسيدة الأولى".

من جانبه عبر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في منشور على فيسبوك عن تمنياته لترامب بالشفاء العاجل من فيروس كورونا.

وقال بولسونارو "أتمنى الشفاء العاجل لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا.. بإيمان بالله سيتعافيان سريعا ولن يتأثر العمل الخاص بإدارة البلاد وحملة إعادة انتخابه".

وغادر ترامب، فجر السبت، البيت الأبيض متوجها إلى جناح خاص بمركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بمرض كوفيد-19.