استقرار أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

السبت 3 أكتوبر 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، بالتزامن مع استقرار أسعار المعدن الأصفر عالميا بعدما نزل الدولار إلى قاع أكثر من أسبوع مقابل عملات أخرى.



واستقر جرام الذهب عيار (24) عند مستوى 229.35 ريال (61.14 دولار) وسجل سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة نحو 200.68 ريال (53.50 دولار) .

وسجل سعر جرام الذهب عيار (18) حوالي 172.01 ريال (45.86 دولار).

وحقق سعر جرام الذهب عيار (14) نحو 133.79 ريال (35.67 دولار)، وجاء سعر جرام الذهب عيار (12) عند 114.67 ريال (30.57 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السوق السعودية اليوم السبت، نحو 7133 ريالا (1902 دولار).

أما الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فسجل 1605 ريالات (428 دولارا).

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تشبث الذهب بمستوى 1900 دولار في تعاملات متقلبة أمس الجمعة، إذ حد صعود الدولار من المكاسب، لكن المعدن النفيس ما زال بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في 8 أسابيع في ظل تأثر الإقبال على المخاطرة بسبب إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكوفيد-19.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1900.40 دولار للأوقية (الأونصة) والأسعار في طريقها لزيادة 2.2% هذا الأسبوع، ويمضي قدما صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل أغسطس/آب.

وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بانخفاض 0.5% عند 1907.60 دولار.

كان الذهب قد ارتفع إلى قمة أكثر من أسبوع بعد أن قال ترامب على تويتر إنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا، مما أثر على وول ستريت.

وقال تاي وونغ مدير تعاملات مشتقات المعادن الأساسية والنفيسة لدى بي.إم.أو "سيظل الذهب على الأرجح داخل نطاق محدود على المدى القصير. ستنتظر السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع وتتابع الأخبار".

واستفاد الدولار أيضا من الإقبال على الملاذات الآمنة، مما حد من صعود الذهب.

وتتجه الأنظار أيضا صوب اتفاق أمريكي بشأن مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا.