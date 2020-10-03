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شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السويسرية تعلن توقيف 4 أشخاص بشبهة الارتباط بتنظيمي القاعدة وداعش والان مع التفاصيل
السبت 3 أكتوبر 2020
أعلنت السلطات السويسرية، الجمعة، توقيف 4 أشخاص، بشبهة الارتباط بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين المحظورين في البلاد.
وقالت النيابة العامة الاتحادية السويسرية، في بيان، إنها "أجرت 3 مداهمات في مقاطعة فريبورج في إطار إجراءين جنائيين وأوقفت 4 أشخاص، بينهم 3 من كوسوفو والرابع من مقدونيا".
وأوضحت النيابة العامة الاتحادية أنها "وجّهت لـ3 رجال وامرأة تهمة خرق المادة الثانية من القانون الاتحادي الذي يحظر التنظيمين الإرهابيين والانتماء إلى منظمة إجرامية أو دعمها أو المشاركة فيها".
وكشفت النيابة العامة أنها باشرت في أغسطس/آب إجراء قضائيا بحق 2 من الأشخاص الذين أوقفوا الجمعة، هما مواطنة كوسوفية تبلغ من العمر 28 عاما، ومواطن مقدوني يبلغ من العمر 29 عاما.
وباشرت في سبتمبر/أيلول إجراء قضائيا بحق مواطن كوسوفي يبلغ 26 عاما وشخص آخر يحمل الجنسيتين الكوسوفية والسويسرية ويبلغ 29 عاما.
وتم توقيف الأشخاص الأربعة ونقلهم إلى مركز توقيف تابع للنيابة العامة الاتحادية بشكل متزامن نظرا لمخاطر حدوث تواطؤ".
ورفضت النيابة العامة إعطاء مزيد من التفاصيل خشية إعاقة التحقيقات.
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