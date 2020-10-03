وفاة طبيب مصري في اليمن جراء إصابته بفيروس كورونا

السبت 3 أكتوبر 2020

توفي طبيب مصري في اليمن، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد في محافظة حضرموت شرق اليمن.



وأعلنت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، ارتفاع أعداد الأطباء المتوفين بفيروس كورونا، إلى 63 طبيب وطبيبة.

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جاء ذلك في بيان للنقابة نعت فيه "الطبيب علي أبو زلاط (مصري الجنسية) والذي وافته المنية الأربعاء متأثرا بإصابته بالفيروس في محافظة حضرموت شرقي البلاد".

وقال البيان، إن "برحيل "زلاط" فقد الوطن وفقدت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين والمصريين والوسط الطبي اليمني والمصري أحد رموزها الأوفياء والذي كرس كل حياته في خدمة الوطن ومساعدة المرضى وكان مثالاً للأخلاق الفاضلة والصدق والإخلاص في العمل".

وأفادت تقارير إعلامية وطبية عن وفاة أكثر من 100 شخص من العاملين في المرافق الطبية منذ بدء تفشي الفيروس في اليمن