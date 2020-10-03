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عدد الوفيات بفيروس كورونا في الهند يتجاوز مائة ألف

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الوفيات بفيروس في الهند يتجاوز مائة ألف والان مع التفاصيل

السبت 3 أكتوبر 2020

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن في الهند مائة ألف السبت، بحسب الأرقام الرسمية، في وقت يتواصل تفشي الوباء في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.

 

وأظهرت أرقام وزارة الصحة أن ما مجموعه 100,842 شخصا توفوا حتى الآن جراء الفيروس في البلاد، ما يجعل الهند ثالث دولة لناحية عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

 

وعلى صعيد الإصابات، سجّلت الهند 6,47 مليون حالة فيما يبدو أنها ستتجاوز الولايات المتحدة خلال أسابيع كالبلد الذي أعلن أعلى عدد من الإصابات.

 

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لكن عدد سكان الهند (1,3 مليار نسمة) أكبر بأربع مرّات من عدد سكان الولايات المتحدة التي سجّلت عدد وفيات أعلى بمرّتين، وهو أمر يثير الشكوك حيال الأرقام الرسمية الصادرة عن الهند.

 

وقال الخبير في علم الأوبئة تي. جاكوب جون لفرانس برس "لا نعرف إلى أي درجة يمكن الاعتماد على معدلات الوفيات الصادرة عن الهند".

 

وأضاف "لا تملك الهند نظام مراقبة للصحة العامة يسجّل بشكل فوري جميع الأحداث والوفيات المرتبطة بالأمراض".

 

وعلى الرغم من إجرائها نحو مليون فحص كل يوم، تعد نسبة السكان في الهند الذين يخضعون لفحوص كوفيد-19 أقل بكثير من دول أخرى عديدة.

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