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شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن القومي يوجه موظفيه بوضع الكمامات في الأماكن المشتركة بالبيت الأبيض والان مع التفاصيل
السبت 3 أكتوبر 2020
ذكرت رسالة بريد الكتروني داخلية أنه صدرت أوامر لموظفي مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بوضع كمامات في كل الأماكن المشتركة داخل المجمع الرئاسي وتجنب الزيارات غير الضرورية للجناح الغربي.
وصدر التوجيه بعد ثبوت إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا مما دفع فريقه الطبي للتوصية بنقله لمستشفى عسكري للعلاج.
ولم يتلزم موظفو البيت الأبيض بوضع الكمامات بشكل دائم كما شكك ترامب مرارا، وسخر في بعض الأحيان، في جدوى استخدامها رغم تأكيد الخبراء على أن الالتزام بها ساهم في إنقاذ الأرواح.
وأكد مسؤول أمريكي كبير طلب عدم نشر اسمه صحة رسالة مجلس الأمن القومي التي كشفت عنها شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية.
وألزمت الرسالة الالكترونية كل موظفي مجلس الأمن القومي "بوضع كمامات في كل الأماكن المشتركة بما فيها منشآت الفحص الأمني، والمصاعد، والأروقة ودورات المياه".
ويضم مجلس الأمن القومي، المنوط بتنسيق السياسة الخارجية بين الوكالات الحكومية، أحد أكبر قطاعات الموظفين العاملين بمجمع البيت الأبيض.
وكان روبرت أوبراين، مستشار ترامب ورئيس مجلس الأمن القومي، أصيب بفيروس كورونا في أواخر يوليو تموز وعاد لعمله في مطلع أغسطس آب بعد تعافيه.
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