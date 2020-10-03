استشهاد مواطن بعد يوم من إصابته بنيران حوثية بالجوف

السبت 3 أكتوبر 2020

استشهد المواطن عبدالله العكيمي، بعد يوم من اطلاق عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية النار عليه أثناء مروره في نقطة تابعة لهم شرقي الحزم بمحافظة الجوف.



وقالت مصادر محلية أن عناصر من مليشيا الحوثي اطلقت النار على المواطن عبدالله حميد العكيمي أثناء مروره بأحدى النقاط شرقي الحزم مساء امس، ونقل على اثرها للمستشفى.

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واضافت المصادر أن المليشيا منعت والدته من زيارته يوم أمس بذريعة انه يخضع للعلاج، وعادت اليوم للمستشفى وجدته جثة هامدة.

وقبل أيام استشهد المواطن خالد الحاج متاثرا باصابته من قبل عناصر المليشيا في أحدى النقاط الحوثية غربي الحزم.

وتزايدت جرائم المليشيا في محافظة الجوف بحق المدنيين أمام مرأى ومسمع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان