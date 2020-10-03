المركزي الكويتي يؤكد التزامه بقوة الدينار

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

أكد بنك الكويت المركزي، اليوم السبت، على التزامه بالحفاظ على قوة الدينار الكويتي واستقرار سعر صرفه.

وقال البنك في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة الدينار.. يؤكد البنك التزامه بالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار، بما يضمن قوته الشرائية”.

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وأضاف البنك أنه سيواصل أيضا الالتزام بالسياسات الرامية لتقوية الدينار والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي بالبلاد.