شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المركزي الكويتي يؤكد التزامه بقوة الدينار والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات
أكد بنك الكويت المركزي، اليوم السبت، على التزامه بالحفاظ على قوة الدينار الكويتي واستقرار سعر صرفه.
وقال البنك في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة الدينار.. يؤكد البنك التزامه بالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار، بما يضمن قوته الشرائية”.
وأضاف البنك أنه سيواصل أيضا الالتزام بالسياسات الرامية لتقوية الدينار والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي بالبلاد.
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