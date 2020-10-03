"بايدن" معلقا على إصابة ترامب : ضرورة التعامل مع الجائحة بجدية

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وتعد التصريحات التي أدلى بها خلال حملته الانتخابية في ولاية ميشيجان انتقادا مستترا للرئيس الجمهوري. وقد أدلى بايدن بتلك التصريحات بعد ساعات من إثبات الفحوص مرتين أنه ليس مصابا بالمرض.
كان ترامب قد هون مرارا من الخطورة الفتاكة للفيروس على مدى أشهر وتجنب وضع الكمامة وعقد تجمعات انتخابية شارك فيها الآلاف دون مراعاة تذكر للتباعد الاجتماعي.
وفي قاعة نقابية في جراند رابيدز بالولاية، قال بايدن إنه وزوجته جيل يدعوان بالشفاء العاجل والتام لترامب والسيدة الأولى ميلانيا. وألقى بايدن بالخطاب كاملا وهو يضع كمامة طبية زرقاء، في تحول عن مناسبات سابقة كان يتخلى فيها عن الكمامة عند البدء في التحدث.
وقال "الأمر لا يتعلق بالسياسة... هذه تذكرة قوية لنا جميعا بأن علينا أن نأخذ هذا الفيروس على محمل الجد. لن يختفي تلقائيا".
وحث بايدن كل الأمريكيين على اتباع الإرشادات العلمية لمكافحة انتشار المرض بما يشمل استخدام الكمامات وغسل اليدين بشكل متكرر والحفاظ على التباعد.
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