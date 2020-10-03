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روسيا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا

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سجلت روسيا 9859 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، وهي أعلى حصيلة يومية منذ 15 من مايو عندما كان التفشي في ذروته.

وذكر مركز إدارة أزمة كورونا في روسيا أن 174 شخصا توفوا بالفيروس على مستوى البلاد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الرسمي للوَفَيَات إلى 21251وفاة.

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