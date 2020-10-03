شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مفقودين في فيضانات فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
وحثت السلطات السكان المحليين في المنطقة الجنوبية الشرقية على البقاء في منازلهم بعد أن تسببت الفيضانات في حدوث فوضى مرورية، بما في ذلك عن جرف أحد الجسور.
وانقطع التيار الكهربائي عن حوالي 13500 منزل في مقاطعة ألب ماريتيم، التي تشمل نيس، وتم نشر حوالي 600 من أفراد خدمات الطوارئ. وتسببت العاصفة "أليكس" في حدوث فوضى وأضرار في شمال غربي فرنسا، حيث تركت 30 ألف شخص في منطقة بريتاني الساحلية بدون كهرباء. كما سقطت أشجار في العديد من المجتمعات.
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