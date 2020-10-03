شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تسجل 3157 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات البلجيكية اليوم السبت تسجيل 14 وفاة بالإضافة إلى 3157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية . وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان: إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه الأرقام إلى 10037وفاة و124324 إصابة بالفيروس .

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