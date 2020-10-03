شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدير حملة ترامب بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي هذا الخبر، الذي أوردته صحيفة بوليتيكو لأول مرة وأكدته الحملة لاحقا، بعد ساعات من دخول ترامب نفسه إلى المستشفى بعد إصابته بالفيروس.
وسافر ستيبين من وإلى كليفلاند مع ترامب ومساعده الآخر، هوب هيكس، الذي تم تشخيص إصابته أيضا بفيروس كورونا، للمشاركة في المناظرة الرئاسية اتي أجريت يوم الثلاثاء الماضي، وفقًا لبوليتيكو.
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