بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي لتطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة



أكدت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أهمية التعاون المشترك في مجال الطاقة باعتباره خطوة نحو شرق أوسط أكثر استقراراً وتكاملاً وازدهاراً.

جاء ذلك في بيان ثلاثي مشترك أصدره وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ودان برويليت وزير الطاقة الأمريكي ويوفال شتاينتس وزير الطاقة الإسرائيلي بشأن تطوير استراتيجية مشتركة في مجال الطاقة تقود إلى مزيد من الابتكار و الإزدهار،حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالة أنباء الإمارات(وام).

وقال البيان " تقر دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل بأهمية التركيز على الخطوات العملية ذات النتائج الملموسة في قطاع الطاقة، وتتفق سويا على تشجيع المزيد من التنسيق في هذا المجال بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة و فعالية الطاقة والنفط و موارد الغاز الطبيعي والتقنيات ذات الصلة و تقنيات تحلية المياه .. وستتطلع اقتصاداتنا الديناميكية إلى الاستفادة من قدرات البحث والتطوير الرائدة عالمياً لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية".

وأضاف البيان " سنسعى من أجل إيجاد حلول لتحديات الطاقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني من خلال تطوير موارد الطاقة والتقنيات والبنية التحتية ذات الصلة".

وتابع "ومن أجل تعظيم الفوائد العالمية للتعاون في هذا الصدد تلتزم الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل ببحث تطوير آفاق التعاون، من خلال الاجتماعات متعددة الأطراف و بالتنسيق مع المؤسسات المالية و القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الدولي في مجالات البحث و التطوير و التبني السريع لتقنيات الطاقة الجديدة".

يذكر أن الامارات والبحرين وقعت الشهر الماضي على اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في الولايات المتحدة .

