محافظ النجف: لهذا السبب منحنا عطلة رسمية بالمحافظة

اكد محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، ان سبب تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة هو لعدم قدرة الموظفين من الوصول الى الدوائر.
وقال الياسري في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته الخليج 365، ان "الحكومة المحلية في المحافظة منحت عطلة رسمية في النجف لوجود زخم وعدم قدرة للوصول إلى الدوائر".
واضاف ان "المحافظة لم تتسلم لغاية الان اي دعم لأن الوضع الاقتصادي للحكومة صعب وتم التعويض من قبل الدوائر الخدمية"، مشيرا الى "اننا لانحتاج شيئا من حكومة المركز ماديا".
وتابع "طلبت من وزير الداخلية توفير نقل للزوار فقط"، لافتا الى ان "قيادة عمليات الفرات الأوسط مسكت الأرض من عرعر حتى بادية النجف ونفذت عمليات استباقية حتى بادية السماوة مرورا بالنجف وكربلاء".
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