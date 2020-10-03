المشكلات تتوالى على زيدان.. اصابة جديدة تضرب ريال مدريد

وكان ريال مدريد قد أكد أمس الجمعة، إصابة كارفاخال في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى ومن المتوقع غيابه عن الفريق لمدة قد تصل إلى شهرين.

واليوم، أفاد الموقع الرسمي للنادي الإسباني ببيان يُعلن فيه "إصابة الظهير الأيمن البديل ألفارو أودريوزولا، العائد مؤخرًا من الإعارة في بايرن ميونخ".



وخضع أودريوزولا إلى الفحوص الطبية الشاملة تحت إشراف الخدمات الطبية بنادي ريال مدريد، وأظهرت النتائج إصابته في ركبته من الساق اليسرى.

وسيقيم الفريق الطبي بنادي ريال مدريد حالة أودريوزولا خلال الفترة المقبلة من أجل تحديد برنامجه العلاجي ومدة الغياب المتوقعة عن التدريبات والمباريات.

إصابة كارفاخال وأورديوزولا مع ريال مدريد ستضع المدير الفني زين الدين زيدان، في ورطة كبيرة في الفترة المقبلة خاصة أنهما في مركز واحد بالظهير الأيمن، وقد يضطر إلى الدفع بالمدافع ناتشو فرنانديز، لتعويض غيابهما.