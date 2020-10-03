الاعلام الامني تعلن اعتقال 26 ارهابيا في نينوى

اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن القاء القبض على ستة وعشرين ارهابياً في نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "وفقاً لمعلومات استخبارية؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى عبر نصب الكمائن ورصد وتعقب فلول عصابات داعش الإرهابية واعترافات الملقى القبض عليهم ، من القاء القبض على ستة وعشرين ارهابياً وفق مذكرات قبض قضائية في مناطق متفرقة من المحافظة".

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واضافت ان "اغلبهم كانوا يعملون بما يسمى (ديوان الجند) وثلاثة منهم في مايسمى ديواني (الصحة، والتصنيع والتدريب)"، مشيرة الى انه "جرى تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا جميعهم بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية فضلاً عن مهاجمة ومواجهة الأجهزة الأمنية خلال عمليات التحرير".

وكدت انه "تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".