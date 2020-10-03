النقل السورية تقرر فتح مطار دمشق أمام الرحلات الدولية

عاودت سوريا فتح المطار الرئيسي بالعاصمة دمشق، أمام الرحلات الدولية في ظل تدابير مشددة لتفادي فيروس انتشار كورونا.
وقالت وزارة النقل السورية أن "أول رحلة أقلعت من دمشق ظهر الخميس كانت لطائرة سورية تقل 130 راكباً متجهة إلى القاهرة".
واضافت الوزارة ان "الرحلات الجوية ستستأنف أولاً من وإلى القاهرة وبيروت والسودان والكويت".
ويقوم موظفو المطار بتطهير الركاب وهم في طريقهم إلى الطائرة ورش أمتعتهم.
كما يخضع الركاب لفحوص درجة حرارة الجسم، ويتم استخدام العلامات على الأرض لفرض التباعد الاجتماعي، ما يظهر للركاب أماكن الوقوف بأمان بعيداً عن بعضهم بعضاً.
واعلق مطار دمشق الدولي منذ مطلع آذار الماضي، رغم أن بعض الرحلات الجوية أعادت السوريين العالقين خارج البلاد إلى وطنهم.
وسجلت سوريا، التي كان عدد سكانها 23 مليون نسمة قبل بدء الصراع في آذار 2011، أكثرمن 4200 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و200 حالة وفاة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
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