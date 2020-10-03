ذي قار.. تسجيل ٣٣٣ اصابة جديدة بكورونا واربع وفيات

افاد مصدر طبي، السبت، بتسجيل ٣٣٣ اصابة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار واربع حالات وفاة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "محافظة ذي قار سجلت، اليوم، ٣٣٣ اصابة جديدة بفيروس كورونا". واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه تم ايضا "تسجيل ٤ وفيات بفيروس كورونا في المحافظة".

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